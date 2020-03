A Liga norte-americana de basquetebol (NBA) suspendeu a competição depois de um jogador dos Utah Jazz ter sido diagnosticado com o Covid-19. O organismo não confirmou o nome do atleta mas a generalidade da imprensa dos Estados Unidos da América aponta o nome de Rudy Gobert, francês que gozou com o coronavírus há dias.



No início da semana, após uma conferência de imprensa, Rudy Gobert decidiu tocar em todos os microfones que estavam em cima da mesa, antes de sair da sala. Afinal, mesmo sem o saber nessa altura, o jogador dos Utah Jazz estava infetado com Covid-19.



Veja as imagens: