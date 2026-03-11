Rui Borges deixou uma mensagem forte para dentro do balneário na sequência da derrota com o Bodo/Glimt, por 3-0, criticando a «atitude competitiva» da equipa.

«Bodo/Glimt não me surpreendeu em nada. Tudo o que aconteceu em jogo estávamos avisados para isso. Tem que ver é com a nossa disponibilidade. Se não tivermos disponibilidade para correr, não adiantam táticas. Faltou-nos essa parte competitiva. Temos de perceber se era pelo cansaço, pelo relvado, temos de perceber. Temos de ter essa atitude competitiva. Deixámos o jogo entrar em transições, que não queríamos. Não podemos. Serviu-nos de lição, especialmente a mim, que assumo a responsabilidade.»

Relvado sintético

«Não pode servir de desculpa. É claro que não é igual, acaba por condicionar uma equipa como a nossa. Mas a parte da atitude competitiva tem de lá estar. A parte física é um fator. Luis Suárez é um exemplo, mas tinha de estar cá pois não temos outras soluções. Temos o Nel, mas Suárez é um jogador importante. Eles sabem melhor do que ninguém que faltou atitude. A outra equipa é fisicamente muito acima da média. Se não acompanharmos isso, não chega. O futebol está cada vez mais exigente.»