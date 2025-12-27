Na antevisão ao duelo com o Rio Ave, para a 16.ª jornada da Liga, o treinador do Sporting comentou o facto de ter recebido a distinção do Maisfutebol para Personalidade do Ano. Rui Borges enalteceu o coletivo e fez uma adaptação de uma expressão conhecida de Ruben Amorim.

Personalidade do ano para o Maisfutebol

«Sinto-me lisonjeado. Um prémio de personalidade do ano até parece que sou uma pessoa muito importante... E não acho sinceramente [risos]. Fico feliz porque é algo que representa a equipa. Não sou ninguém se não acreditarem naquilo que digo. Os troféus refletem o trabalho diário e anual. Confio muito naquilo que é nosso trabalho. Há dias que parecem menos bons mas agarro-me a eles sempre de forma positiva. As pessoas dizem 'vai correr bem'. E eu digo 'já correu bem'. Desejo que 2026 seja um ano muito bom, com muita saúde. Se houver saúde, o resto corremos atrás.»

Balanço de um ano no Sporting

«Não tive dias difíceis, só tive dia felizes. Mesmo quando perdemos troféus, estava feliz porque estava a disputá-lo e no Sporting. Sou sempre muito positivo, nem sempre ganhamos tudo mas mesmo nesses dias fui feliz. O mais feliz? É difícil. O dia da apresentação é marcante para mim. O dia do campeonato é o sonho de qualquer treinador. E o da Taça de Portugal, até porque tinha os meus pais no estádio.»