«As pessoas dizem que 'vai correr bem', eu digo 'já correu bem'»
Rui Borges faz uma adaptação à célebre frase de Ruben Amorim
02:27
Rui Borges e o prémio de Personalidade do Ano para o Maisfutebol: «Sinto-me lisonjeado»
00:54
Rui Borges afasta gestão com o Rio Ave: «Fiz uma vez e quase saía ao contrário, serviu-me de exemplo»
01:10
Um ano de Rui Borges no Sporting: «Não tive dias difíceis, só dias felizes»
00:54
Varandas admitiu que o Sporting foi beneficiado nos Açores: «É a opinião do presidente»
02:14
Rui Borges: «Luís Guilherme? O meu filho fala-me de muitos jogadores…»
01:27
«Se entrar alguém será numa perspetiva de futuro e não só por termos lesões ou jogadores no CAN»
00:48
Rui Borges comenta palavras de Varandas: «Os meus jogadores têm gasolina que chegue»
01:29
Rui Borges: «Rio Ave fragilizado sem o Clayton? Dou o exemplo do jogo no Estádio da Luz»