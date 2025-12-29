Rui Borges revelou, na análise à goleada obtida sobre o Rio Ave (4-0), que Eduardo Quaresma e Fotis Ioannidis ficaram doentes, além do já anunciado Maxi Araújo, e mesmo assim jogaram. Além disso, disse que Edu é jogador de «Seleção Nacional».

Ausências

«Sempre fui assim, não me lamento. Agradeço todos os dias estar aqui. Olho para o meu dia a dia sempre de forma positiva. O Edu, Maxi e Fotis jogaram doentes. Ninguém vê, mas sabemos. O Fotis [Ioannidis] e o Maxi [Araújo] não treinaram, o Edu acordou com alguns sintomas. Sentiu isso na primeira parte. Fez uma segunda parte de Seleção Nacional. Dentro das nossas ideias arranjamos soluções e eles dão resposta.»

Quaresma na Seleção Nacional

«O selecionador tem de escolher e decidir. Agora, claramente pelo que tem feito em termos exibicionais, é jogador de Seleção. Mas não sou selecionador. Tem feito grandes jogos e não é de hoje. Tem aproveitado a oportunidade. Aproveitou a ausência de Zeno e Diomande, acreditamos muito nele na posição que é dele. Tem feito belíssimos jogos. Estou feliz por ele. Não me consigo chatear com ele, é um miúdo muito próprio, mas tem crescido muito. É para continuar, senão dou-lhe na cabeça. Está mais adulto, mais rigoroso.»

Exibições de Maxi Araújo

«Maxi tem dado resposta, tem quatro golos tanto a extremo como a lateral. Ele na seleção joga a extremo, de forma diferente, mas joga. Tem características próprias. Adaptou-se bem ao que é pedido. Dá-nos um ataque à profundidade que não dá o Pote. Dá coisas diferentes.»