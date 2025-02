Declarações de Rui Borges em conferência de imprensa posterior ao Sporting-Borussia Dortmund (0-3):

[Análise ao jogo]

«Uma primeira parte onde fomos superiores, merecíamos sair a vencer perante uma grande equipa. O Borussia entrou melhor na segunda parte, nos primeiros dez ou quinze minutos. Quando pensámos em mexer, sofremos o 1-0. Mérito do adversário e qualidade individual porque perdemos no duelo aéreo. Em termos anímicos fomos abaixo e perdemos confiança. Entrámos num jogo em que não podíamos entrar. Dividimos a equipa e o Borussia tem jogadores muito rápidos, aceleram nos espaços a um ou dois toques. O espaço era maior entre as nossas linhas. Não serve de desculpa, mas estamos em défice físico. Principalmente contra estas equipas temos de estar a 200 por cento e nem squer a 100 estamos. Faltou discernimento e começámos a ficar reativos na segunda parte. Com estas equipas sai caro.»

[Falta de soluções limita equipa]

«Não quero estar a desculpar-me, mas há coisas que são claras. Estamos sem Pote, sem Viktor, sem Morita, sem Nuno Santos. São jogadores importantes independentemente do sistema. Não temos abundância de jogadores como certas equipas. Nós hoje pusemos gente que está à procura da melhor forma. É uma luta grande e não deixamos de ser competitivos. Na primeira parte fomos bastante intensos, competitivos, na segunda parte pagámos isso. O Borussia tem muita decisão boa nos espaços, acelera muito. Não tivemos essa capacidade porque deixámos o jogo entrar nessa parte. Tendo semanas normais de treino é diferente. Acredito que no sábado seremos de novo competitivos. Em Dortmund não deixaremos de tentar dividir o jogo, apesar do resultado de hoje.»

[Milagre na segunda mão?]

«Jogo difícil, não merecíamos sair daqui com um resultado tão dilatado. Uma segunda mão em que vamos disputar o jogo. A malta tem de disfrutar do jogo com a responsabilidade devida ao grande clube que representamos. À nossa forma, temos de tentar ser competitivos.»