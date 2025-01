Em antevisão à receção ao Nacional, Rui Borges confirmou a ausência de St. Juste do próximo jogo por lesão e anunciou ainda o regresso de Matheus Reis aos treinos.

Questionado ainda sobre a situação de outros jogadores que tiveram problemas físicos recentemente, nomeadamente Viktor Gyökeres, Morita, Daniel Bragança e Pote, Borges foi evasivo quanto aos tempos de paragem.

«Pote está fora. Não vou especificar o tempo de paragem porque interessa é o dia a dia. Quanto ao Viktor, Morita e Dani... nenhum treinador vai abdicar de um dos melhores avançados do mundo. Mas são jogadores que estão a vir de lesões», começou por afirmar.

«São jogadores que não estão preparados para os noventa minutos. Tudo requer o seu tempo. Nada é feito ao caso. Falei do caso do Viktor com todos. Acima de todos está o Sporting. O meu propósito é tirar o melhor partido deles. Nós, no dia a dia, temos de saber gerir. O Sporting está bem nutrido de departamentos muito capazes», continuou.

Ainda sobre esses departamentos, Rui Borges foi questionado se o Sporting tem gerido de forma eficiente a carga física dos jogaores. O treinador mostrou confiança no departamento de performance do clube.

«Está a correr tudo bem porque somos primeiros para já. O objetivo é esse. Há coisas que não controlamos. É normal haver uma recaída de lesão porque temos muitos jogos com exigência máxima. Às vezes temos riscos, outras vezes nem tantos. Isso é muito subjetivo, dizer se está a correr como queremos. O caminho é o mesmo em todos os departamentos. Respeitamos todos», terminou.