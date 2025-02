Declarações de Rui Borges em conferência de imprensa posterior ao Sporting-Borussia Dortmund (0-3):

[Não ter havido lesões hoje deixa-o mais tranquilo?]

«Ainda não falei com o doutor. Espero que não tenho havido mais nada [risos]. De alguma forma fico mais confiante com a malta que vem de lesões, vai ganhando condição física poque precisamos deles na reta final do campeonato. Precisamos da malta a 100%.»

[Golos sofridos depois das alterações]

«Eles estão à procura do melhor momento. O Dani [Bragança], apesar de ter vindo a jogar, precisa de jogar mais e voltar a ter confiança, Viktor e Morita igual. Nestes jogos é difícil se não tivermos a capacidade igualar o jogo, vai-nos sair caro. A outra equipa tem homens no ataque fazem muita diferença.»

[Foco no campeonato]

«O Sporting vai lutar para ser campeão. Estamos quatro pontos à frente do segundo. Temos a melhor defesa e o melhor ataque, já eramos o melhor ataque [quando chegou ao cargo técnico], não éramos a melhor defesa. Vamos a dados, a malta gosta disso, eu nem tanto. A equipa tem sido fantástica. O Sporting tem muitos departamentos e acredito a mil por cento em todos.»