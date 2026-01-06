Apesar da derrota diante do V. Guimarães, por 2-1, Rui Borges diz que ao Sporting «não faltou atitude». O técnico já olha para outras competições.

Competições em aberto

«Vamos tentar lutar por tudo o que estamos dentro ainda, que é a Taça de Portugal e o campeonato, independentemente dos pontos que nos levam ao adversário [FC Porto]. Porque nesta altura, no ano passado, se calhar estávamos a oito pontos do segundo e, com o decorrer dos jogos, passámos para o segundo a um ponto do primeiro. No futebol ainda falta muito, falta muito jogo, muito ponto para ser disputado. O nosso objetivo é tentar fazer uma segunda volta melhor do que a primeira, até porque quem vai em primeiro está a fazer um campeonato fora do normal.»

Mérito do V. Guimarães ou demérito do Sporting

«Não, é mérito do adversário de acreditar. Às vezes, em alguns pormenores, perdíamos muitos ressaltos, muitas segundas bolas, e por isso eu dizia que a energia não está lá a 100 por cento. Isso é notório em termos coletivos, faz parte do adversário acreditar, e nós, aqui ou ali, não temos sido tão competentes em alguns lances. Agora, desconfiança não. É mais a tristeza de não disputar a final.»

Atitude da equipa

«Não, não falta atitude nenhuma na equipa. Houve boa atitude e poderíamos ter feito o 2-0. Não fizemos aqui, no Gil podíamos ter feito 2-0 e não fizemos. Temos de perceber de que forma podemos controlar melhor o jogo na parte final, mesmo dado este acumular de cansaço, se calhar, coletivo, que é normal.»