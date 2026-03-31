Rui Borges recebeu esta terça-feira, 31 de Março, em Albufeira, o prémio da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para melhor treinador na época passada 2024/2025.

A distinção foi entregue durante o Congresso da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) que terminou na cidade algarvia de Albufeira.

A escolha de Rui Borges, que conquistou a dobradinha, foi tomada por unanimidade. Henrique Calisto, presidente da direção da ANTF, falou do técnico do Sporting como um símbolo de perseverança.

«A carreira de Rui Borges é um exemplo para todos: de baixo para cima, com humildade, disponibilidade e carácter. Num contexto de crítica constante, este reconhecimento torna-se ainda mais justo», disse.

Também durante a tarde foi entregue o Prémio Vítor Oliveira, atribuído a Domingos Paciência.

Numa mensagem em vídeo, o treinador, que faz parte do staff da seleção e já orientou clubes como o Braga e o Sporting, agradeceu à ANTF e à sua direção.

«É um enorme orgulho receber um prémio com o nome de Vítor Oliveira. Foi um mestre, um líder e um verdadeiro inspirador, que fez história no nosso futebol», considerou.