Rui Borges, treinador principal do Sporting, diz que o relvado sintético do Bodo/Glimt «jamais servirá de desculpa» para algum resultado, na antevisão à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Uma jornalista recordou, até, um episódio em que Ruben Amorim criticou as chuteiras utilizadas pelos jogadores em casa do PSV Eindhoven.

Relvado sintético

«Se falei com os jogadores? Há algum tempo. Sim, claramente que sim. Eles hoje em dia têm acesso a qualquer tipo de botas. Têm de estar prontos para qualquer tipo de exigência do jogo. Não serve de desculpa. Mas é um pouco diferente do que jogar na relva. A bola pode rolar mais ou menos, consoante o relvado esteja molhado. Há jogadores que, nas rotações, o relvado prende mais, na tração para ganhar velocidade... mas jamais servirá de desculpa.»

Jogo adiado com o Tondela

«Temos esse direito e oportunidade de adiar o jogo. Fizemo-lo. Viemos de três jogos seguidos, de exigência grande, a nível físico e mental. Noutros momentos se calhar tínhamos esse direito, mas não podíamos adiar. É o que é, são as regras, temos de cumpri-las e aceitá-las. Gostamos de ter semanas normais, porque nestes dias é só recuperar e observar.»