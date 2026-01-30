Rui Borges
Sporting prepara Nacional com várias ausências
Gonçalo Inácio e Debast continuam entregues ao departamento médico
O Sporting prosseguiu a preparação, esta manhã, em Alcochete, para o embate frente ao Nacional, da 20.ª jornada, ainda com muitos ausentes.
Gonçalo Inácio, que saiu lesionado do jogo em Bilbao, está entregue ao departamento médico, tal como Debast, que falhou o jogo em Espanha por queixas físicas.
Estes dois casos mais recentes juntam-se a Salvador Blopa, Geovany Quenda e Ioannidis, que se mantêm de fora.
Matheus Reis, por outro lado, é baixa para o encontro, por estar a cumprir dois jogos de suspensão pela expulsão no jogo da última jornada frente ao Arouca.
A receção ao Nacional, recorde-se, está marcada para domingo, dia 1 de fevereiro, às 18h00.
