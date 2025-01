Ao segundo jogo pelo Sporting, Rui Borges vai já defrontar a sua antiga equipa. Borges foi «feliz» na primeira metade de temporada no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e agora vai rever antigos colegas de trabalho.

«É um clube que apostou na minha equipa técnica. Onde era feliz, com toda a sinceridade, onde o ambiente era muito bom externa e internamente. Acredito que tenham ficado algo magoados externamente, mas no carinho interno nutro muito carinho pelos jogadores que ficará para sempre. Independentemente de onde esteja. Na parte externa, carinho pelos adeptos, percebo o desgosto de verem sair o treinador, mas serão bons de igual forma no futuro com certeza», assegurou, em antevisão ao jogo.

Com o mercado de janeiro aberto e Alberto apontado ao Sporting, Rui Borges não escondeu interesse em voltar a contar com atletas do Vitória. «Há jogadores muito bons no Vitória. Se eu, em algum momentom tiver de indicar algum jogador, indico sem problema. Se temos capacidade de chegar [a um acordo], isso já é outro assunto», referiu.

Afirmando que o Vitória de Guimarães é uma equipa «muito bem trabalhada» e com uma «dinâmica de jogo muito forte», Borges não se sente em vantagem por defrontar antigos jogadores seus.

«Sinceramente acho que não, porque conheço a equipa mas os jogadores também conhecem o treinador. Acredito que seja um jogo difícil porque é uma equipa que valoriza o jogo, o futebol, tem individualidades muito boas. Uma equipa com adeptos fervorsos. Vou dizer o mesmo que disse com o Benfica - temos de focar-nos muito mais em nós do que no adversário», finalizou.

O líder Sporting visita o Vitória de Guimarães (6.º), na noite desta sexta-feira (20h15). Um encontro para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.