Entrar, marcar e tranquilizar. Rui fez dar à Costa, na Eslovénia, o bilhete do Santa Clara para o play-off da Liga Conferência, em nova vitória sobre o Olimpija Ljubljana, arrancada no estádio Stozice com um golo aos 73 minutos.

O avançado português do Santa Clara, um de apenas três suplentes dos açorianos esta quinta-feira – devido aos nove casos de covid-19 no plantel – precisou de um toque na bola, cerca de um minuto após ter entrado para o lugar de Carlos Júnior, para concluir uma boa jogada desenhada por Rafael Ramos e Ricardinho. Contou ainda com um desvio de Mlinar, mas a UEFA atribuiu-lhe o golo de uma eliminatória fechada em 3-0 pelos açorianos.

Depois de Shkupi e Olimpija, com quatro vitórias e zero golos sofridos, seguem-se russos ou sérvios. Sochi ou Partizan, rumo a uma possível – e histórica – presença na fase de grupos da nova prova europeia.

E prova – de esforço – foi o que o Santa Clara teve em mais uma jornada europeia, depois de várias contrariedades: uma derrota pesada por 3-0 em Tondela, os casos de covid-19 que desfalcaram o plantel e ainda o atraso em quatro horas no voo para a Eslovénia.

O golo de Rui Costa:

Apesar de tudo isso, o Santa Clara teve no Olimpija um adversário incapaz de fazer um único golo – e um único remate enquadrado com a baliza em toda a eliminatória (!).

Esse dado diz bem também da coesão defensiva dos açorianos e da competência coletiva: na Eslovénia, viu-se mais uma exibição convincente, com qualidade e calma em todos os momentos do jogo. O Santa Clara nunca, mas nunca pareceu ter a eliminatória em risco esta tarde. O 2-0 de São Miguel chegou, sobrou e foi sublinhado já dentro dos últimos 20 minutos.

Olimpija-Santa Clara: o filme do jogo

Na primeira parte, Lamine e o ex-Penafiel e Olhanense Aldair tentaram dar velocidade pelos corredores aos eslovenos, mas a incapacidade ofensiva foi visível e foi sempre o Santa Clara a estar mais perto de marcar. Exemplo disso foi a grande ocasião de Carlos Júnior (31m), num remate a rasar o poste, em recarga a uma tentativa de Lincoln defendida para a frente por Vidmar, guarda-redes que se redimiu de uma asneira ao negar o 0-1 no cara a cara com Ricardinho em cima do descanso.

Na segunda parte, depois de uma grande ocasião de Carlos Júnior (49m), o jogo foi quase em modo gestão para o Santa Clara. Segurou o jogo com e sem bola e o Olimpija nada fez que incomodasse verdadeiramente Ricardo Fernandes.

Daniel Ramos aproveitou para fazer as três substituições que podia – Rui Costa, Paulo Henrique e João Afonso foram a jogo – e foi na primeira delas que foi feliz, com o golo de Rui Costa a carimbar um percurso 100 por cento vitorioso na UEFA esta época.

No final, sorrisos e aplausos perante meia dúzia de portugueses e uma bandeira dos Açores na bancada. Daqui a poucas horas saber-se-á qual o último obstáculo europeu até aos grupos.