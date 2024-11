Rui Costa falou aos jornalistas à margem da inauguração das novas instalações da Casa do Benfica de Arouca, neste sábado. Foi questionado sobre a renovação de Ángel Di María, agora que o extremo veterano tem estado em grande forma.

O presidente do Benfica não deixou de ironizar, recordando a renovação recente com o futebolista, no verão.

«Não deixa de ser curioso, mas há uns meses muita gente perguntava-me porque tinha renovado com o Di María. O futebol é mesmo isto. Acima de tudo, temos de ter orgulho de ter connosco um dos melhores da história moderna. Está num ótimo momento e é para nós um filho da casa, não foi formado no Benfica mas chegou muito cedo ao clube», começou por dizer.

«Temos o maior prazer em desfrutar do Di María. A relação entre o Benfica e o jogador é de grande cumplicidade. É como se ele tivesse sempre crescido connosco. O que interessa é que ele continue connosco e que ele continue a desfrutar de um clube que tem no coração. Só por isso é que consegue fazer o que está a fazer com aquela idade, com uma paixão tremenda que, aliada à qualidade, faz dele um dos melhores do mundo», afirmou, sem esclarecer a questão da renovação.

A um mês do mercado de janeiro, Rui Costa foi também confrontado com possíveis saídas, com alguns nomes a serem associados a grandes clubes europeus. Costa garante aos benfiquistas que Carreras, Tomás Araújo, Otamendi ou António Silva só sairão pela cláusula.

«Consigo prometer, tal como há uns anos com o Enzo em janeiro, que não iremos perder nenhum dos principais jogadores se não for pela cláusula. Agora é o mesmo. Tenho lido sobre Otamendi, António Silva, Tomás Araújo... posso garantir aos adeptos do Benfica que não iremos negociar por abaixo da cláusula. Estou mais do que esperançado que sejam jogadores do Benfica até ao final da temporada. São jogadores importantes para o Benfica. O Benfica não tem necessidade de vender. Enquanto presidente, as propostas desses jogadores só existiram nos jornais, não recebi nenhuma delas», garantiu.

Dizendo que o Benfica não «vive do mal dos outros», em relação à saída de Amorim do Sporting e do mau momento do FC Porto, Rui Costa prefere que a equipa pense apenas em si mesma.

«É um mês de dezembro tremendo, com imensos jogos e grau de dificuldade elevado. Temos tempo e qualidade suficiente para lutar pelo título. Não queríamos ter perdido cinco pontos mas temos jogado com ambição de chegar ao título. Dependemos só de nós. Acredito muito naquilo que os jogadores têm feito e no Bruno [Lage]. A equipa está extremamente motivada outra vez. Que no final deste ano estejamos satisfeitos», pediu.

Na Champions, Rui Costa acalenta a esperança de continuar na competição, numa altura em que os encarnados somam nove pontos, em lugar de play-off, e cinco pontos acima da zona de eliminação.

«Perdemos dois jogos na Liga dos Campeões. Um marca mais, o Feyenoord em casa. Conseguimos ir buscar esses três pontos num estádio difícil, no Mónaco. Uma vitória corajosa, à Benfica. A ambição é continuar nesta prova. Temos três jogos por fazer. Com o apoio do nosso público teremos todas as chances de nos apurarmos», terminou.