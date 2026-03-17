Rui Costa deixou bastantes críticas ao futebol português durante a cerimónia de entrega dos galardões Cosme Damião, não esquecendo o castigo recente de José Mourinho que originou um 'blackout' do clube aos meios de comunicação antes e depois do jogo com o Arouca.

Já depois de felicitar os premiados da noite, recordando a «história pesada de glória e uma exigência que nunca se esgota», Rui Costa fez uma retrospetiva.

«Ao fazermos o balanço desportivo do último ano, vemos conquistas que nos orgulham, mas somos os primeiros a ser autocríticos. No futebol masculino, assumimos sem rodeios: não estamos no lugar que queríamos, e sempre assim será desde que não estejamos em primeiro. Não fugimos a essa responsabilidade», começou por dizer.

«Mas não podemos, nem vamos aceitar de forma alguma o que se tem passado no futebol português. Não podemos esquecer a forma como nos tiraram uma Taça de Portugal, nem ao que temos assistido ao longo deste Campeonato. O exemplo da última jornada em Arouca é gritante, mas é só mais um exemplo, comparativamente ao que temos visto noutros campos. Tal como também não podemos aceitar o castigo inqualificável aplicado a José Mourinho por factos que comprovadamente não aconteceram», avisou.

O treinador do Benfica foi suspenso por um jogo e 11 dias, perdendo os jogos de Arouca e V. Guimarães por, segundo o relatório de jogo contra o FC Porto, ter «deliberadamente da área técnica para agir de forma provocatória, correndo na direção do banco de suplentes da equipa adversária e chutando uma bola na direção da bancada, criando um conflito entre os bancos». Algo que o Benfica nega, tendo apresentado um recurso que acabou rejeitado.

«Exigimos rigor. Exigimos respeito pelo Benfica. Exigimos competir em igualdade de circunstâncias com os nossos adversários. Continuaremos a lutar pelos nossos objetivos até ao último fôlego, é isso que eu exijo. Mas é imperativo que nos deixem lutar com as mesmas armas dos nossos rivais», terminou o ex-futebolista.

Para além de abordar o momento da equipa de futebol, Rui Costa elogiou o desempenho do clube nas modalidades, mas enalteceu a «exigência de vencer ainda mais».

Além disso, o dirigente afirmou que «nada nos orgulha mais do que ver a família benfiquista crescer». «Se no ano passado enalteci aqui termos ultrapassado pela primeira vez na nossa história a marca dos 400 mil sócios, é com renovada vaidade que vemos a nossa família benfiquista engrandecer: hoje, foi emitido o cartão de sócio 438.025», anunciou.