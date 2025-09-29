O Benfica viaja esta segunda-feira para Londres, onde na terça-feira, em Stamford Bridge, defronta o Chelsea, em jogo da segunda jornada da Liga dos Campeões.

O presidente Rui Costa viajou com a equipa, tendo na chegada ao Aeroporto Humberto Delgado mostrado um sorriso rasado e confiança no trabalho de José Mourinho.

«As expetativas são sempre as mesmas, as expetativas são as de vencer. Não é um jogo fácil, mas vamos para obter um bom resultado, como é óbvio», garantiu o presidente.

Recorde-se que o Benfica vai ter a partir desta segunda-feira uma semana muito difícil: joga em Stamford Bridge amanhã e defronta o FC Porto no fim de semana.