Rui Costa, presidente do Benfica, em declarações em Turim, falando sobre as polémicas recentes no Benfica em torno de um áudio de Bruno Lage que se tornou público:

«Porque é que os adeptos estavam no parque de estacionamento? Porque é uma zona aberta, foi uma conversa pacífica, saíram todos dali com otimismo. É um parque público, a equipa chegou ainda com o parque aberto e foi uma conversa naquele espaço. Não houve autorização a que aquelas pessoas estivessem ali, porque não era preciso.

Acha que o Benfica não tem seguranças no Estádio da Luz? Acha que se fosse uma conversa agressiva ou perigosa, que os seguranças não teriam ido lá?

Depois saiu o aúdio, não devia sair, mas são coisas que acontecem e vão continuar a acontecer. Como disse Bruno Lage, aquele conteúdo não iria ter influência na relação com a equipa, como hoje se viu. Não digo que não tenha criado alarido, criou, mas a ideia de que ia criar problemas entre a equipa técnica e o Benfica é completamente falta. Não criou problemas nenhuns, como hoje se viu.»