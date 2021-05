Julian Weigl foi considerado o futebolista do ano de 2020 no Benfica.

O médio alemão, que chegou ao clube da Luz em janeiro do ano passado, recebeu o galardão Cosme Damião e sucede a Pizzi.

«Estou feliz por terem votado em mim. Quando cheguei não foi muito fácil. Não estávamos a ganhar jogos e a culpa também era minha, porque também estava em campo. Estou feliz por ter conseguido mudar a opinião das pessoas e estou muito contente por receber este prémio.», disse Weigl em declarações à BTV.

O jogador de 25 anos recebeu o prémio das mãos de Rui Costa. O vice-presidente do clube lembrou que houve quem duvidasse das qualidades do ex-Borussia Dortmund transferido por 20 milhões de euros. «Estávamos completamente certos da qualidade deste jogador e da qualidade humana da pessoa, pese embora o seu início não tenha sido o mais fácil e, portanto, teve de se dar o tempo necessário. Mas estivemos sempre convencidos do potencial dele. Ao fim de um ano, e de algumas dúvidas iniciais - que nós não as tivemos - dá-me um enorme prazer entregar-lhe este prémio. O tempo veio dar-nos razão. É um excelente jogador, um lutador, um ganhador, um vencedor e um atleta que encarnou o benfiquismo nele desde que chegou ao clube», disse à BTV.

Desde que chegou ao Benfica, Julian Weigl já realizou 62 jogos de águia ao peito e, depois de ter sido relegado para o banco de suplentes por Gabriel numa fase inicial desta temporada, recuperou um lugar habitual no onze.