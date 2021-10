As eleições do Benfica realizadas neste sábado, dia 9 de outubro de 2021, são as mais participadas da história do clube.

Esse recorde foi confirmado pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral. Em declarações à BTV, por volta das 20h20, António Pires de Andrade confirmou que já tinham votado mais de 38.200 sócios, a cerca de uma hora e meia do fecho das urnas.

O anterior recorde tinha sido estabelecido nas eleições do ano passado, que tinham então determinado a reeleição de Luís Filipe Vieira.