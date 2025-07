O Athletic de Rui Duarte mantém a boa forma recente. Na madrugada deste sábado, o emblema da II Liga brasileira venceu o Ferroviária (2-1), numa partida a contar para a 17.ª jornada.

A equipa liderada pelo treinador português viu-se a perder cedo, pelos pés de Thayllon (10m). Ronaldo Tavares, ex-Estrela da Amadora, empatou a partida antes ainda do intervalo (45+8m), somando o quarto golo em cinco jogos.

David Braga operou a reviravolta ao minuto 58, anotando o golo que daria a vitória. Com este triunfo, o Athletic regista a terceira vitória consecutiva e assume-se no 13.º posto, com 21 pontos, quatro lugares acima da zona de descida.