Declarações de Rui Ferreira, treinador do AVS, em conferência de imprensa, após a vitória por 0-1 frente ao Farense, este domingo, 2 de Março, no Estádio São Luís, em Faro.

[Que comentário faz ao jogo?]

Foi um jogo difícil, uma final, numa casa muito difícil frente a uma equipa que também joga bem. Sabíamos que íamos ter estas dificuldades, tivemos de nos preparar bem, acima de tudo mentalmente.

A partida, durante grande parte do tempo, foi repartida, um pouco maior de ascendente do Farense, mas, nos últimos 10, 15 minutos, começámos a sentir confiança e a pegar no jogo.

A partir daí, sentimos que poderíamos ganhar e foi isso que aconteceu. Foi num lance de grande penalidade, mas os jogadores fizeram por isso. Muito satisfeito pela vitória e pelo facto de, no confronto direto, nos afastarmos um pouco mais do Farense. Somos merecedores da vitória.

[Foi um enorme passo rumo à manutenção na I Liga?]

Sim – é o nosso grande objetivo. Queremos dar esses passos, mas seguros e consistentes. Temos uma viagem longa pela frente, temos de recuperar os jogadores. Jogamos no sábado e com uma equipa que está próxima de nós também.

Queria também agradecer aos nossos adeptos: vieram em grande número numa viagem longa. Sentimos o apoio deles.