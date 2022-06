Livre para decidir o futuro, tendo em conta o fim da ligação de um ano ao Estoril, Rui Fonte está a analisar as ofertas que tem recebido, provenientes sobretudo de Portugal e França.

Uma das possibilidades em cima da mesa é um regresso ao Lille, clube que o avançado representou em 2018/19, então por empréstimo do Fulham. A notícia já foi adiantada pelo jornal A Bola, e confirmada pelo Maisfutebol.

Rui voltaria a partilhar o balneário com o irmão, José Fonte, mas também teria a oportunidade de reencontrar Paulo Fonseca, treinador com o qual trabalhou no Sp. Braga, e que aprecia as qualidades técnicas e humanas do avançado.

O Lille não é, contudo, o único emblema francês interessado em Rui Fonte. Ao que foi possível apurar, há outro emblema da Ligue 1 com o jogador de 32 anos na lista de potenciais reforços.

Rui Fonte estuda assim a possibilidade de voltar a emigrar, mas tem também opções em carteira na Liga portuguesa. O avançado já recebeu propostas concretas, e existiram, inclusivamente, conversas com um elemento de um dos denominados “grandes”.

Com a possibilidade de ser contratado a “custo zero”, Rui foi discutido como uma opção para dar profundidade à frente de ataque, e que teria uma fácil adaptação. Um jogador experiente, capaz de jogar tanto a «9» como no papel de segundo avançado, que daria garantias desportivas, mesmo que num papel mais secundário, e que não colocaria em causa a estabilidade do balneário, tendo em conta o profissionalismo que lhe tem sido reconhecido ao longo da carreira.