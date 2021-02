O presidente da SAD do Belenenses, Rui Pedro Soares, anunciou neste domingo que o tribunal confirmou que a SAD pode utilizar o nome Belenenses na Liga.

Numa conferência de imprensa que contou ainda com a presença de outros administradores da SAD dos azuis, o dirigente anunciou o que considera «ser uma grande vitória».

«O tribunal confirmou que a equipa que joga na Liga pode utilizar o nome Belenenses. É um grande dia e uma grande vitória, apesar de nunca um tribunal ter dito o contrário.»

Rui Pedro Soares abriu ainda a porta a um entendimento com o clube, para terminar o litigio.

«Vivemos neste triste episódio há seis anos e é importante encontrar uma solução. Estamos disponíveis para encontrar uma solução, para um conflito que não tem cabimento», declarou.

De acordo com Carlos Soares, administrador do clube e advogado que conduziu o processo, o tribunal decreteou ainda a legitimidade de utilizar o símbolo e tocar o hino do clube.

«A sentença diz que não há fundamento para o hino do Belenenses deixar de ser tocado. Também em relação ao símbolo, foi dada a autorização para a utilização, cabendo agora à administração da SAD decidir em relação a esta questão», anunciou.

Também sobre este assunto, Rui Pedro Soares reagiu e deixou um pedido para que deixe de existir a denominação «BSAD».

«[A confirmação de que podemos utilizar o nome] é muito importante, porque fomos acusados de usurpar o nome Belenenses e nós nunca o fizemos. De hoje para a frente, quem nos chamar BSAD está errado e está a difamar-nos», apontou.

Já sobre a possibilidade já assumida sobre a mudança para Grândola, Rui Pedro Soares assumiu que ainda não foram tomadas decisões.

«A administração ainda não reuniu para decidir os efeitos da decisão do tribunal, por isso, o que estamos a fazer é a trabalhar para encontrar uma solução para o facto de estarmos há três anos a jogar no Estádio nacional», acrescentou.

