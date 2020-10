À sexta jornada, a primeira vitória. O Leixões recebeu e venceu o Varzim por 3-1 esta sexta-feira, no Estádio do Mar, no duelo inaugural da ronda seis da II Liga, que conferiu o primeiro triunfo aos homens de Matosinhos.

Na primeira parte, os comandados de Paulo Alves, que voltaram à competição duas semanas depois – o jogo da Taça de Portugal foi adiado – estiveram melhor, com mais capacidade ofensiva e, não fosse Beto, o resultado podia ter sido diferente ao intervalo. Nos primeiros 45 minutos, o internacional português brilhou quando voou para evitar um golaço do extremo ganês George Ofosu.

Contudo, os poveiros, já na segunda parte, inauguraram mesmo o marcador, por Ofosu, aos 52 minutos. O africano desviou, com a baliza à sua mercê, após um passe de Irobiso na área.

A verdade é que o Leixões não deixou durar a desvantagem e renasceu para o encontro com o golo do empate, apontado por Rui Pedro, quatro minutos depois (56m). O ex-FC Porto, após ter marcado um golo na Taça ao Santa Marta, tomou-lhe de novo o gosto, num belo golo resultante de um remate de primeira após canto.

O golo da reviravolta surgiu do mesmo tipo de lance de bola parada e foi apontado por Jota Silva, aos 66 minutos, quatro após ter entrado em campo. O jovem de 21 anos, que em 2019/2020 brilhou no Sp. Espinho, desviou de cabeça ao primeiro poste, batendo o guardião Ricardo.

Nos instantes finais, o Varzim sofreu um duro revés, com a saída por lesão do lateral-esquerdo Tiago Cerveira, aos 85 minutos. O jogador da equipa de Paulo Alves saiu mesmo de maca do estádio, auxiliado pelos bombeiros, num final penoso para os visitantes e triunfal para o Leixões, com o terceiro golo no quinto e último minuto de compensação: noite de glória para Jota Silva, que fez o último golo de penálti e bisou na conta pessoal, na noite em que fez os primeiros golos da carreira nas ligas profissionais.

Comandado interinamente por João Eusébio, que fez o seu segundo jogo como treinador principal, o Leixões somou o primeiro êxito no campeonato e tem agora seis pontos. Ultrapassa o Varzim, que tem cinco e atravessa uma fase pior: sofreu a terceira derrota seguida na II Liga.