O guarda-redes Rui Silva e o lateral-esquerdo Raphäel Guerreiro não subiram ao relvado no arranque do treino matinal da seleção nacional esta terça-feira, em Turim, na véspera do jogo com o Azerbaijão, o primeiro da qualificação para o Mundial 2022.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, o guardião do Granada não surgiu no trabalho específico realizado pelos guarda-redes, tendo apenas José Sá e Anthony Lopes realizado alguns exercícios com bola num dos relvados.

Noutro relvado, e sob o olhar do selecionador Fernando Santos, surgiram dois grupos a treinar posse de bola, um de dez e outro de 11 jogadores, notando-se a ausência de Guerreiro. O jogador do Borussia Dortmund não participou nos últimos quatro jogos dos alemães, após ter saído lesionado, a 2 de março, do encontro para a Taça germânica, com o Borussia Monchengladbach.

Portugal defronta o Azerbaijão às 19h45 de quarta-feira, em Itália.