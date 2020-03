Rui Veloso partilhou nesta sexta-feira um vídeo especial. O cantor divulgou uma iniciativa chamada «Às dez no Largo», que promete juntar os moradores do Largo Curso Silva Monteiro, no Porto, à janela para cantar e aplaudir vários temas, combatendo dessa forma a solidão.



A iniciativa arrancou com o «Porto Sentido», de Rui Veloso, e o resultado foi arrepiante. Os moradores deste largo em Lordelo do Ouro aderiram em massa e fizeram-se ouvir.



Um momento bonito, não?