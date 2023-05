Quando se fala de o Benfica poder ir vencer a casa do Sporting, grande rival, Rui Vitória percebe do assunto.

Afinal, o antigo treinador das águias foi a Alvalade vencer e, praticamente, «roubar» o título ao Sporting de Jorge Jesus.

Agora, numa semana em que uma vitória do Benfica em casa dos leões vale o título nacional, o treinador foi questionado sobre o tema, à margem do evento «2Build» que decorreu no Estoril.

«O dérbi tem uma realidade diferente. O que se faz durante a época não importa tanto porque chega-se a esses jogos e as coisas podem alterar-se. São duas equipas muito diferentes, mas muito boas. O Benfica está numa situação muito favorável», começou por dizer.

«O que desejo é que seja um bom jogo e estou convencido que isso vai acontecer. As duas equipas têm essa preocupação de se quererem impor no campo. Será um dérbi sempre na red line porque é assim que tem de ser. E que ganhe a equipa que tiver mais qualidade no jogo», acrescentou.

Contudo, Vitória acredita que a equipa de Roger Schmidt já não vai deixar fugir o título.

«Praticamente, falta assinar por baixo de todo o bom trabalho que o Benfica fez esta época. Ninguém vai deixar fugir essa oportunidade. Há duas ou três semanas, talvez a ansiedade estivesse no topo, mas agora não será tanto assim. Agora devem estar a viver uma ansiedade positiva, à espera que as coisas aconteçam. No futebol não há resultados antecipados, mas estou em crer que o Benfica tem todas as condições para ser campeão», defende.