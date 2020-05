Rui Vitória falou neste domingo à BTV e revelou quais os jogadores que não confirmaram o talento que o técnico percebia terem.

Dois casos distintos, o de um jogador da formação das águias, João Teixeira, agora no Desp. Chaves; e outro contratado no Brasil, Talisca.

«Puxámos o João Teixeira para a equipa principal. Quando observei jogos da equipa B [do Benfica], vi alguém que pensava que seria o primeiro a integrar-se na equipa principal. Ele parecia que deslizava em campo. Tinha muita dinâmica no jogo. Mas a mentalidade ainda não estava formatada para aquilo. Pensava que ia chegar lá acima, porque tinha muita qualidade para isso, mas não chegou», lamenta o técnico.

«Outro caso curioso é o do Talisca. Acho que tem um potencial enorme e é um jogador de enorme categoria. Tem um pé esquerdo de enorme qualidade. Mas havia qualquer coisa que não estava a funcionar no envolvimento com o Benfica e os adeptos. O valor dele é enorme, mas ele teve de procurar outro contexto», aponta.