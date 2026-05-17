Rui Vitória fechou a temporada com quatro vitórias consecutivas pelo Al Wasl, que conduziu ao terceiro lugar na Liga dos Emirados Árabes Unidos, e o prémio de melhor treinador da semana.

O técnico aproveitou para fazer um balanço dos cerca de três meses ao leve do conjunto do Dubai e apontou à próxima época.

«Um grande orgulho receber a distinção de Melhor Treinador da Semana. É um sinal de reconhecimento pelo nosso trabalho e resultados alcançados. Tenho de dividir e partilhar este prémio com minha equipa técnica, todo o staff e com os meus jogadores porque, sem eles, nada disto seria possível. Foi uma temporada difícil, cheia de desafios desde que chegamos, e só com o esforço de todos garantimos o objetivo que nos foi proposto, o terceiro lugar», escreveu nas redes sociais.

«Agora é preparar a próxima época, com muita força e determinação. Já conheço o clube, os jogadores, o ambiente e pode ser o princípio de algo bom. Claro que será duro, desafiante, há várias equipas de qualidade, bons treinadores, bons atletas, e será difícil», assumiu antes de deixar uma garantia.

«Estamos melhores do quando chegámos e eu acredito muito naquilo que seremos capazes de fazer.»