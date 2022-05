Além da exclusão no Europeu feminino, a seleção russa, assim como os clubes russos, foram ainda excluídos das competições europeias na próxima época, 22/23.

A decisão foi anunciada pela UEFA esta segunda-feira, e quer isto dizer que a Rússia não vai participar na Liga das Nações, e que não haverá qualquer equipa russa presente na Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga Conferência, Liga dos Campeões feminina e Youth League.

Na Liga das Nações, os comandados de Valeriy Karpin estavam inseridos no grupo 2 da Liga B, com Islândia, Israel e Albânia. Os russos não farão qualquer jogo e por isso estão automaticamente despromovidos à terceira divisão da prova, a C. Os sub-21, de resto, também estão fora da qualificação para o Euro 2023 da categoria.

Já nas competições europeias, o Zenit, já campeão, perde a vaga de entrada direta que tinha para a Liga dos Campeões. As restantes três vagas pré-definidas – uma para a terceira pré-eliminatória da Champions e duas para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência – também ficam sem efeito.

Com a vaga do Zenit ficará o campeão do campeonato escocês, que nesta altura é liderado pelo Celtic, do benfiquista Jota.

Informa no entanto o organismo que rege o futebol europeu que «a Rússia receberá um número de pontos de coeficiente [para efeitos de ranking UEFA] equivalente ao número mais baixo que ganhou numa das últimas cinco épocas, ou seja, 4.333 pontos para o coeficiente de clubes de futebol masculino e 1.750 para coeficiente de clubes de futebol feminino para fins de cálculo de pontos para a temporada 2022/23».

Além disso, a UEFA considerou ainda «não elegível» a candidatura da Rússia para organizar o Europeu de futebol masculino de 2028 ou 2032.