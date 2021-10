Croácia e Rússia continuam igualadas no topo do grupo H.



Os croatas foram a Larnaca bater Chipre por 3-0. Depois de um golo anulado a Kramaric com recurso ao VAR, a equipa orientada por Dalic chegou à vantagem no período de descontos por Perisic após assistência de Luka Modric.



O médio do Real Madrid foi protagonista no arranque da segunda parte e pelas piores razões: desperdiçou uma grande penalidade. Ou melhor, Neofytos Michailfaz defendeu. A Croácia conservou a magra vantagem até ao minuto 80, altura em que Gvardiol fez o 2-0. Nos instantes finais do encontro,

Josip Brekalo assistiu Livaja para o 3-0 final.



No outro jogo deste grupo, em Kazan, a Rússia derrotou a Eslováquia por 1-0. Milan Srkiniar, defesa do Inter de Milão, marcou um golo na própria baliza. Um lance decisivo no desfecho do encontro.



Por último, a Eslovénia goleou Malta por 4-0.



Feitas as contas, Croácia e Rússia lideram com 16 pontos, mais seis que a Eslovénia, terceira classificada. A Eslováquia é quarta com 9 pontos, seguida de Malta e Chipre, ambas com quatro pontos.