Mário Fernandes, defesa direito da seleção da Rússia, foi hoje transportado para o hospital depois de sofrer uma queda aparatosa durante o jogo contra a Finlândia na tarde desta quarta-feira.

O jogador de 30 anos saiu do relvado de maca aos 26 minutos, depois de cair de costas no chão ao disputar uma bola no ar com um jogador da seleção finlandesa. A equipa médica aplicou-lhe um colar cervical para precaução, mas a federação russa já confirmou em comunicado nas redes sociais que o jogador não tem lesões na coluna e que está disponível para viajar com a equipa, apesar de se manter sob supervisão médica.

Neste primeiro jogo da segunda jornada do Grupo B, a Rússia venceu a Finlândia pela margem mínima, com um golo de Aleksei Miranchuk nos descontos da primeira parte.