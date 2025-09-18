O Zenit recebeu o Akhmat Grozny em jogo a contar para a Taça da Rússia. Durante a partida, o defesa tunisiano Nader Ghandri protagonizou uma situação inusitada. Após marcar o golo de honra na derrota por 2-1,

Ghandri foi expulso nos descontos e, visivelmente desanimado, atirou a camisola para a bancada ao deixar o campo.

No entanto, o VAR entrou em ação para rever a jogada e, após análise, o árbitro decidiu anular o cartão vermelho dado a Ghandri. O defesa, que já havia saído para os balneários, regressou então ao relvado. Ao perceber o erro, o adepto que havia recebido a camisola do jogador, devolveu-a, numa interação com sorrisos das duas partes.

O episódio, no mínimo insólito, não terminou por aí. Ghandri voltou a encontrar o adepto à saída do estádio e ofereceu-lhe de "forma definitiva" a camisola. Em retribuição, o adepto mostrou uma foto exibindo a bandeira da Tunísia.

O Zenit venceu a partida e continua invicto no Grupo A da Taça da Rússia. Por sua vez, o Akhmat Grozny somou a terceira derrota em quatro jogos na competição.

Veja aqui o momento: