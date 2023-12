A Federação Russa de Futebol (RFS) votou esta quarta-feira contra a saída da UEFA e uma possível mudança para a confederação asiática (AFC). Esta votação surge depois da Rússia ter sido afastada das competições organizadas pela UEFA, desde 28 de fevereiro de 2022, aquando do início da guerra com a Ucrânia.

«Decidimos não ir (da UEFA) para a Ásia. Todos apoiaram esta decisão por unanimidade», afirmou o vice-presidente da RFS, Akhmed Aidamirov, citado pela agência estatal russa de notícias TASS.

Mikhail Guerchkovitch, membro do comité executivo da federação russa, referiu à agência de notícias russa Ria Novosti que a federação acredita que a FIFA não aceitaria tal mudança e que decidiram «continuar os contactos com a UEFA e ver como evolui a situação no próximo ano (2024)».

De referir que uma mudança para a AFC teria enormes consequências financeiras para os clubes russos.

Nesta temporada, os clubes russos continuam suspensos das competições da UEFA e a seleção russa foi afastada da qualificação para o Euro 2024, não podendo estar presente na fase final, que se irá realizar na Alemanha.

Desde o início do ano, foi criado um grupo de trabalho com a UEFA para discutir um possível retorno dos clubes russos às competições europeias e da seleção a torneios continentais, mas antes do término da guerra com a Ucrânia essa realidade é improvável de acontecer.

Em setembro, a UEFA levantou a suspensão de equipas russas sub-17 (masculinas e femininas), o que levou a uma contestação e boicote das competições em que participam, por parte da Ucrânia e da Polónia.