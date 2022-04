Jordan Larsson suspendeu o contrato com o Spartak de Moscovo até ao verão, informou o clube moscovita. O avançado de 24 anos vai jogar no AIK.

Filho de Henrik Larsson, o internacional sueco tem vínculo válido com o Spartak até junho de 2023, mas utilizou o direito de rescindir uniteralmente com o emblema russo, devido à guerra com a Ucrânia, para assinar temporariamente com o AIK de Estocolmo.

Jordan Larsson, refira-se, assinou pelo Spartak em 2019: neste período, somou 84 jogos e 28 golos.