O Lokomotiv Moscovo, clube onde jogam os portugueses João Mário e Éder, veio a público pedir desculpa, depois de um jornalista ter sido agredido por um steward este domingo antes do jogo com o Orenbourg (1-0).

Tudo aconteceu ainda antes do início do jogo quando Yevgeni Belousov, jornalista do Sport-Express, levantou-se na bancada de imprensa para tirar algumas fotografias. O steward interpelou Belousov e pretendia retirá-lo da bancada de imprensa para onde estava devidamente credenciado. Os ânimos aqueceram e o responsável pela segurança acabou por agredir o jornalista, abrindo-lhe o lábio.

No rescaldo da confusão, o Lokomotiv anunciou o despedimento do steward, subcontratado a uma empresa de segurança, e pediu desculpas ao jornalista.

Belousov aceitou as desculpas do clube, bem como do steward.

Перед матчем #ЛокоОренбург стюард «РЖД Арены» ударил журналиста «Спорт-Экспресса» Евгения Белоусова.



ФК «Локомотив» считает ситуацию недопустимой. Стюард принес извинения Белоусову лично, был незамедлительно уволен и больше не будет допущен на матчи.