Os adeptos do Dínamo Moscovo deram total apoio a Andrey Voronin, antigo internacional ucraniano, que agora é treinador adjunto do clube moscovita e foi autorizado a regressar ao seu país depois da invasão da Rússia.

Os adeptos do Dínamo gritaram pelo nome do técnico no decorrer do jogo no campo do Khimki, o que não deixa de ser significativo, uma vez que o clube, no tempo da União Soviética, tinha uma forte ligação ao Ministério do Interior e à polícia.

Voronin, que é adjunto do alemão Sandro Schwarz, no Dínamo Moscovo, já se tinha manifestado nas redes sociais contra a invasão da Rússia. «Vamos recordar este dia para sempre! Mísseis voaram sobre a minha amada cidade hoje, parem com isso, o que é vocês estão a fazer?», escreveu o antigo internacional da Ucrânia.

O apoio dos adeptos do dínamo a Voronin: