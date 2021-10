O Zenit de São Petersburgo atropelou o Spartak de Moscovo de Rui Vitória com uma goleada por 7-1, em jogo da 12.ª jornada da liga russa.

Um resultado que fica para a história e que pode precipitar a já anunciada saída do treinador português da equipa moscovita que ocupa um modesto sétimo lugar, com um saldo de golos negativos (14 marcados, 17 sofridos).

A goleada só começou a ganhar forma aos 20 minutos, com o primeiro golo, com assinatura de Azmoun, mas a diferença ao intervalo já era de 4-0, com golos de Claudinho (28m), mais um de Azmoun /36m) e outro de Mostovoy (45m).

O Spartak ainda reduziu a diferença na segunda parte, com um golo de Quincy Promes, mas o festival da equipa de São Petersburgo prosseguiu logo a seguir com novo golo de Mostovoy (56m).

A vida já estava complicada para Rui Vitória e mais complicada ficou com a expulsão de Caufriez, aos 79 minutos, por acumulação de amarelos, num lance que permitiu a Dzyuba, desde a marca dos onze metros, fazer o 6-1. Um resultado que só ficou fechado a dois minutos do final com um golo de Yerokhin a igualar um resultado também histórico do campeonato português.

Veja os golos deste jogo: