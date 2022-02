Selecionador da equipa feminina da ucraniana, o espanhol Lluís Cortés está retido em Kiev e procura escapar do país que se viu sob ataque militar da Rússia esta madrugada.

Em declarações ao Mundo Deportivo, o técnico de 35 anos deu conta do ambiente que se vive em Kiev, capital ucraniana, e alerta que isto não é bluff por parte do Presidente russo Vladimir Putin.

«A primeira coisa que fizemos foi chamar a embaixada [espanhola], que na altura tinha pouca informação e agora está sobrecarregada. Isto é surreal, parece um filme. O barulho parecia fogo de artifício, mas depois percebemos o que se estava a passar. Eles bombardearam a área do aeroporto aqui em Kiev e já fecharam o espaço aéreo», explicou.

Lluís Cortés e o seu adjunto Jordi Escura estavam a deixar o hotel onde estavam instalados na altura em que falaram com a publicação espanhola: «Temos uma mochila com barras energéticas e águas porque vamos para o oeste do país, para Lviv, para tentar atravessar a fronteira com a Polónia. Vamos ao banco e depois temos uma viagem de sete, oito horas. Temos a sorte de termos a federação ucraniana connosco, estão a ajudar-nos bastante. Vamos ver como vai ser, há muitos engarrafamentos no trânsito e os postos de gasolina estão fechados.»

«Estamos bem, seguros e em contacto com a nossa gente. Mas isto é sério, não é bluff. Espero que amanhã [sexta-feira] possamos estar em casa», atirou.