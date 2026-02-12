O CSKA Moscovo anunciou esta quinta-feira a contratação do defesa Mateus Reis até 2029, com mais uma temporada de opção.

O defesa brasileiro, que representava o Sporting, encerra assim um ciclo de cinco anos em Alvalade. Ao serviço dos leões, conquistou três campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça, tornando-se o jogador estrangeiro com mais troféus na história do clube.

Na Liga dos Campeões, Matheus Reis somou 28 partidas na principal competição europeia, tornando-se no jogador com mais jogos pelo clube na prova.

Desde a chegada a Portugal, proveniente do futebol brasileiro, o defesa realizou 222 encontros com a camisola verde e branca. No novo clube, Matheus Reis vai envergar a camisola número 2.

