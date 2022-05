A Rússia vai expulsar cinco diplomatas portugueses do seu território, avança a agência Reuters, citando fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.

Segundo a agência russa TASS, os cinco funcionários da Embaixada de Portugal em Moscovo devem deixar a Federação Russa no prazo de 14 dias.

A mesma fonte refere que a embaixadora de Portugal em Moscovo, Madalena Fischer, foi chamada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, tendo sido informada de que a expulsão dos funcionários portugueses surge em resposta à medida das autoridades portuguesas que, no passado mês de abril, declararam persona non grata dez funcionários diplomáticos da missão russa em Portugal, expulsando-os de território nacional.

Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros enviou um comunicado às redações repudiando a «retaliação de Moscovo» ao expulsar funcionários da embaixada de Portugal na Rússia.

«A Embaixadora de Portugal em Moscovo foi esta manhã chamada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa, tendo sido informada da expulsão de cinco funcionários da embaixada, que terão de abandonar a Rússia no prazo de 14 dias. O Governo português repudia a decisão das autoridades russas, que não tem qualquer justificação que não seja a simples retaliação. Ao contrário dos funcionários russos expulsos de Portugal, estes funcionários nacionais levavam a cabo atividades estritamente diplomáticas, em absoluta conformidade com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas», refere o comunicado do Governo.