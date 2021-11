Leonid Slutsky, antigo selecionador da Rússia e atual treinador do Rubin Kazan, decidiu castigar os seus jogadores pela goleada sofrida na última jornada do campeonato, no reduto do Rostov (5-1).



«Com base na última partida», descreve o Rubin Kazan nas redes sociais, apresentando um vídeo do treinador russo a atirar bolas de neve aos seus jogadores, que corriam à volta do relvado numa noite de intenso nevão.



As imagens comprovam a boa disposição de Slutsky e dos jogadores do Rubin Kazan. Por vezes, rir é mesmo o melhor remédio.