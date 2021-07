Não correu da melhor maneira a estreia oficial de Rui Vitória pelo Spartak de Moscovo.

Na primeira jornada do campeonato russo, a equipa do técnico português saiu derrotada na deslocação ao terreno do Rubin Kazan, por 1-0. Um resultado para o Benfica ver.

Ilya Samoshnikov, com um golo de belo efeito aos 49 minutos (ainda que tenha tido alguma sorte com o desvio de um adversário), deu a vitória ao conjunto da casa. Ora veja:

O próximo jogo do Spartak de Vitória é no dia 30, em casa do Krylya Sovetov. Cinco dias depois, o emblema russo recebe o Benfica, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.