Após o triunfo na Liga Europa diante do Nápoles, o Spartak de Rui Vitória voltou a tropeçar na Liga russa e soma já seis jornadas consecutivas sem vencer. No terreno do Ufa, a formação de Moscovo empatou a uma bola.

Os homens da casa colocaram-se em vantagem aos 70 minutos por Aleksey Nikitin. Já no quarto minuto da compensação, Aleksandr Sobolev converteu uma grande penalidade, numa altura em que o Spartak já estava reduzido a dez jogadores, após a expulsão de Rasskazov (87').

A turma de Rui Vitória, que não vence desde o início de outubro, segue na 10.ª posição, com mais quatro pontos do que o Ufa, 12.º classificado.