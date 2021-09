O Spartak Moscovo de Rui Vitória venceu este sábado o Khimki, por 3-1, regressando aos triunfos após uma derrota e um empate.



A equipa moscovita segue no sexto lugar do campeonato russo, com 10 pontos em sete jornadas. Contabilizando a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o Spartak apresenta neste momento um registo de três vitórias, um empate e cinco derrotas em nove jogos.

Airton (25m), Promes (48m) e Ponce (69m) marcaram para a equipa da casa, Glushakov fez o tento de honra do Khimki, aos 89 minutos.