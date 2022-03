O oligarca russo Roman Abramovich e outros negociadores ucranianos apresentaram sintomas que podem indiciar uma tentativa de envenenamento. A notícia está a ser avançada em exclusivo pelo Wall Street Journal.

Os sintomas surgiram depois de uma reunião em Kiev, na Ucrânia, no início deste mês.

De acordo com o mesmo jornal, que cita fontes familiarizadas com o tema, os sintomas passavam por olhos vermelhos, lacrimejantes, irritados, descamação da pele na zona do rosto e mãos. Em causa estão o dono do Chelsea e pelo menos dois outros negociadores seniores da equipa ucraniana.

Esta suspeita de envenenamento está a ser apontada a Moscovo, como tentativa de sabotar as negociações de paz, mas, até ao momento, o Kremlin não fez qualquer comentário quanto a estas acusações.