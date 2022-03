A EA Sports, companhia que detém os videojogos FIFA, anunciou esta quarta-feira que vai remover a seleção russa e os todos os clubes russos presentes no FIFA22.

Em comunicado, o organismo mostra-se solidário com o povo ucraniano, alvo de uma invasão militar por parte da Rússia, e abre a hipótese de tomar mais medidas sobre este tema no futuro.

O comunicado da EA Sports:

«A EA Sports está solidária com o povo ucraniano e como tantas outras vozes do mundo do futebol, pede paz e que termine a invasão à Ucrânia.

Em consonância com os nossos parceiros na FIFA e na UEFA, a EA Sports iniciou o processo para remover a seleção russa e todos os clubes russos dos produtos do FIFA EA Sports, o que inclui: FIFA22, FIFA Mobile e FIFA Online. Estamos ainda a avaliar atentamente mudanças em outras áreas dos nossos jogos.

Manteremos as nossas comunidades informadas em relação a outras ações tomadas, e agradecemos aos jogadores pela paciência enquanto trabalhamos nestas atualizações.»