Figura: Carlos Jr.

Esteve nos melhores momentos da sua equipa. Corajoso, nunca rejeitou partir para cima da defesa algarvia, e arriscou no remate, como aos 7, que passou ao lado e aos 43, cortado por André Pinto 43: O melhor aconteceu após o intervalo, quando num raide tirou apontando depois a grande penalidade que deu o empate ao Santa Clara. Perto do final aproveitou um erro de Mancha e ofereceu o golo a Nené, que falhou.

Momento

Minuto 90, Defendi evita a derrota do Farense, com saída aos pés de Nené. Numa altura em que os algarvios já estavam por cima e procuravam a vitória, um mau passe de Eduardo mancha colocou a bola nos pés de Carlos Jr. que isolou Nené e com possibilidade de marcar. Se o fizesse e com o tempo de jogo que restava, dificilmente o Farense conquistava pontos.

Outros destaques

Ryan Gauld

Marca de génio no golo, com um desvio de calcanhar que colocará esse momento no topo dos melhores desta jornada e do prórpio campeonato. O escocês começou o lance, numa bola perdida perto da grande área açoriana, deu em Mansilla e recebeu depois para a magistral finalização, depois de fugir à marcação de Morita.

Defendi

Decisivo. O guarda-redes do Farense começou com uma má abordagem que poderia ser fatal, num cruzamento-remate de Lincoln que foi ao poste esquerdo, mas depois evidenciou-se com grandes intervenções, como aos 55? em com a ponta dos dedos tirou o golo a Crysan e a acabar numa saída aos pés de Nené.

Crysan

O chefe de fila na reação do Santa Clara, na segunda-parte. Começou nrabalho individual em que tirou dois adversários da frente e rematou cruzado para defesa de Defendi e cruzou na sequência do canto, para a cabeça de Villanueva, ao poste. Momentos altos, numa exibição em crescendo e que causou muitas dores de cabeça à defensiva algarvia.