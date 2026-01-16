A goleada sofrida no sábado, na receção ao Fafe (4-0) – e na tarde de apresentação de Dani Alves aos adeptos do S. João de Ver – foi decisiva para João Nivea sair do comando técnico. Ademais, foi a terceira derrota consecutiva na Liga 3. O treinador de 34 anos venceu por duas vezes em nove jogos e deixa os malapeiros no décimo e último lugar da Zona Norte da Liga 3, com 13 pontos.

Depois de Pedro Lomba e João Nivea, resta saber quem será o escolhido por Dani Alves para liderar o S. João de Ver na luta pela manutenção.

«Informa-se que José Santos, Fábio Pais e Sérgio “Ministro” assumirão o comando técnico de forma interina, orientando a equipa no jogo de amanhã [sábado] frente ao SC Braga B», esclarece o S. João de Ver.