VÍDEO: Léo Cá dá vitória ao S. João Ver com golo do meio-campo
Português foi o responsável pela primeira vitória na Liga 3 e consequente derrota do Sp. Braga B
Um golo do meio-campo protagonizo pelo avançado Léo Cá deu a vitória ao S. João Ver na receção ao Sp. Braga B (1-0), na oitava ronda da primeira fase da Liga 3. O avançado português de 31 anos – a jogar pela equipa natal – aproveitou o adiantamento de João Carvalho para assinar o primeiro golo na época. Além disso, patrocinou a primeira vitória do S. João Ver no campeonato.
Assim, este emblema é nono na Zona Norte da Liga 3, com sete pontos – igualado com o V. Guimarães B (8.º) – a quatro pontos dos lugares de apuramento para a fase de subida. Por sua vez, o Sp. Braga B é terceiro, com 12 pontos, igualado com o Fafe (2.º). No topo segue o Trofense, com 15 pontos.
Outros resultados.
Marco 09 1-1 Trofense
Fafe 1-0 V. Guimarães B
